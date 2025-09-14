Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надаватиметься лише тим, хто відповідає всім встановленим умовам.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області призначена виключно для жителів конкретного населеного пункту, повідомляє Politeka.

За даними благодійного фонду «Руки милості», виплати здійснюються в рамках гуманітарної програми, що реалізується міжнародними організаціями разом із партнерами. Фінансування третьої фази проєкту надходить від USAID’s Bureau for Humanitarian Assistance спільно з World Vision та ACTED. Цього разу попередня реєстрація доступна лише для мешканців села Томаківка. Передбачена сума допомоги становить 10 800 грн на людину, виплати планують з серпня 2025 до січня 2026 року. Подати заявку можуть виключно жителі зазначеного населеного пункту.

Реєстрація не гарантує автоматичне отримання коштів — остаточне рішення приймають після перевірки відповідності критеріям. До них входить відсутність аналогічної допомоги від інших організацій протягом трьох місяців та середній дохід родини нижче 6 318 грн на одну особу, без урахування соціальних виплат.

Особливу увагу приділяють домогосподарствам із тяжкохворими, багатодітними сім’ями (три та більше дітей), дітьми до двох років або внутрішньо переміщеними особами. Також право на допомогу мають одинокі батьки, сім’ї з вагітними, пенсіонери від 60 років та люди з інвалідністю першої та другої групи. Додатково враховують пошкодження чи руйнування житла під час обстрілів та проживання в орендованих приміщеннях, тимчасових притулках або приймаючих сім’ях.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надаватиметься лише тим, хто відповідає всім встановленим умовам, що гарантує цільове використання виплат та підтримку найбільш уразливих категорій населення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.