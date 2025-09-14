Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области будет предоставляться только тем, кто отвечает всем установленным условиям.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предназначено исключительно для жителей конкретного населенного пункта, сообщает Politeka.

По данным благотворительного фонда «Руки милості», выплаты производятся в рамках гуманитарной программы, реализуемой международными организациями вместе с партнерами. Финансирование третьей фазы проекта поступает от USAID Bureau for Humanitarian Assistance совместно с World Vision и ACTED. На этот раз предварительная регистрация доступна только жителям села Томаковка. Предусмотренная сумма пособия составляет 10 800 грн на человека, выплаты планируют с августа 2025 по январь 2026 года. Подать заявку могут только жители указанного населенного пункта.

Регистрация не гарантирует автоматическое получение средств — окончательное решение принимается после проверки соответствия критериям. В них входит отсутствие аналогичной помощи от других организаций в течение трех месяцев и средний доход семьи ниже 6318 грн на одного человека, без учета социальных выплат.

Особое внимание уделяется домохозяйствам с тяжелобольными, многодетными семьями (три и более детей), детьми до двух лет или внутренне перемещенными лицами. Также право на помощь имеют одинокие родители, семьи с беременными, пенсионеры от 60 лет и люди с инвалидностью первой и второй группы. Дополнительно учитывают повреждение или разрушение жилья во время обстрелов и проживания в арендованных помещениях, приютах или принимающих семьях.

Итак, денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области будет предоставляться только тем, кто отвечает всем установленным условиям, что гарантирует целевое использование выплат и поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

