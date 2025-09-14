Графік відключення світла на тиждень з 15 по 21 вересня у Чернігівській області допоможе жителям будувати плани.

Графік відключення світла на тиждень з 15 по 21 вересня у Чернігівській області передбачає планові роботи на повітряних лініях електропередачі, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Остерська громада.

15 вересня з 09:00 до 17:00 у місті Остер планується відключення на вулиці Генерала Солонини 2,2А,3,3А,4-20,22,22А,24,24А,26,10,10А,11,11А,12-18. 16 вересня виконуватимуться ремонтні роботи на вулицях Мономаха 2-10, Незалежності 39-74, Соломії Крушельницької 14, Татарівська 9-22А. У Поліському роботи охоплять Космонавтів 1-74, Польова 24, Лісова 1-29, 1-23.

17 вересня у Євминці з 09:00 до 17:00 заплановані відключення на Київська 108-215, Привітна 17-32А, Лісова 63, Перемоги 62-66, Коцюбинського 13А, Травнева 10Б-109,33,47А-99. Також відбудеться планове знеструмлення на Київська 25,207-213,214А-215, Привітна 24-32А.

Під час виконання робіт мешканцям слід враховувати, що електропостачання буде тимчасово відсутнє. Просимо подбати про безпечне зберігання електроприладів і уникати використання енергоємних пристроїв у зазначений період.

Звертаємо увагу, що планові ремонти дозволяють підтримувати надійність мереж та запобігати аварійним ситуаціям, забезпечуючи стабільність електропостачання для всіх районів. Дотримання графіка допоможе оперативно виконати роботи та мінімізувати незручності для мешканців.

До слова, про знеструмлення українців повідомляли також і в Запорізькій області.

