Українців непокоїть можливий дефіцит продуктів у Львівській області, адже саме він може вплинути на ціни базових овочів.

Експерти зазначають, що поки дефіциту продуктів у Львівській області немає, проте з настанням холодів усе може змінитися, повідомляє Politeka.

Наразі ринок картоплі залишається відносно спокійним, і середня вартість тримається близько 10 гривень за кілограм. За словами виконавчої директорки Асоціації виробників картоплі Ольги Самойличенко, суттєвих коливань не прогнозується щонайменше до перших морозів.

Про це вона розповіла у коментарі виданню Комерсант Український. Та попри це аналітики радять уважно стежити за ситуацією, оскільки дефіцит продуктів у Львівській області може застати зненацька.

Ситуація може змінитися вже найближчим часом. Коли вдарять морози, дрібні фермери й власники домогосподарств, які не мають належних умов для тривалого зберігання, будуть змушені скоротити обсяги пропозиції.

Частина врожаю може бути втрачена через переохолодження, що призведе до поступового зростання розціник. Експерти додають, що імпортна картопля з Польщі, яка нині коштує близько 6 гривень за кілограм, тимчасово стримує внутрішній ринок.

Проте вже взимку ціни можуть зрівнятися, і тоді дефіцит продуктів у Львівській області стане більш відчутним. Великі агропідприємства намагаються запобігти стрибкам вартості та формують запаси заздалегідь.

Вони планують стабілізувати ринок, аби споживачі не зіткнулися з різкими підвищеннями цінників. За прогнозами аналітиків, можливе зростання становитиме від 10 до 15%, якщо зима виявиться надто холодною або умови зберігання ускладняться.

Однак, експерти заспокоюють, що навесні очікується поступове вирівнювання ринку. Завдяки імпортним поставкам і новому врожаю ранніх сортів картоплі ситуація має стабілізуватися.

