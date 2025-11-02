Украинцев беспокоит возможный дефицит продуктов во Львовской области, ведь он может повлиять на цены базовых овощей.

Эксперты отмечают, что пока дефицита продуктов во Львовской области нет, однако с наступлением морозов все может измениться, сообщает Politeka.

Пока рынок картофеля остается относительно спокойным, и средняя стоимость держится около 10 гривен за килограмм. По словам исполнительного директора Ассоциации производителей картофеля Ольги Самойличенко, существенных колебаний не прогнозируется как минимум до первых морозов.

Об этом она рассказала в комментарии Коммерсант Украинский. Но, несмотря на это, аналитики советуют внимательно следить за ситуацией, поскольку дефицит продуктов во Львовской области может застать врасплох.

Ситуация может измениться в ближайшее время. Когда ударят морозы, мелкие фермеры и владельцы домохозяйств, не имеющие надлежащих условий длительного хранения, будут вынуждены сократить объемы предложения.

Часть урожая может быть потеряна из-за переохлаждения, что приведет к постепенному росту расценщика. Эксперты добавляют, что импортный картофель из Польши, который стоит около 6 гривен за килограмм, временно сдерживает внутренний рынок.

Однако уже зимой цены могут сравниться, и тогда дефицит продуктов во Львовской области станет более ощутимым. Большие агропредприятия пытаются предотвратить скачки стоимости и формируют запасы заранее.

Они планируют стабилизировать рынок, чтобы потребители не столкнулись с резкими повышениями ценников. По прогнозам аналитиков, возможный рост будет составлять от 10 до 15%, если зима окажется слишком холодной или условия хранения усложнятся.

Однако эксперты успокаивают, что весной ожидается постепенное выравнивание рынка. Благодаря импортным поставкам и новому урожаю ранних сортов картофеля ситуация должна стабилизироваться.

