График отключения света в неделю с 15 по 21 сентября в Черниговской области поможет жителям строить планы.

График отключения света в неделю с 15 по 21 сентября в Черниговской области предусматривает плановые работы на воздушных линиях электропередачи, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Остерское общество.

15 сентября с 09:00 до 17:00 в городе Остер планируется отключение на улице Генерала Солонины 2,2А,3,3А,4-20,22,22А,24,24А,26,10,10А,11,11А,12-18. 16 сентября будут выполняться ремонтные работы на улицах Мономаха 2-10, Независимости 39-74, Саломеи Крушельницкой 14, Татаровской 9-22А. В Полесском роботы охватят Космонавтов 1-74, Полевая 24, Лесная 1-29, 1-23.

17 сентября в Евминце с 09:00 до 17:00 запланированы отключения на Киевская 108-215, Приветная 17-32А, Лесная 63, Победы 62-66, Коцюбинского 13А, Майская 10Б-109,33,47А-9. Также состоится плановое обесточивание на Киевская 25,207-213,214А-215, Приветная 24-32А.

При выполнении работ жителям следует учитывать, что электроснабжение будет временно отсутствовать. Просим позаботиться о безопасном хранении электроприборов и избегать использования энергоемких устройств в указанный период.

Обращаем внимание, что плановые ремонты позволяют поддерживать надежность сетей и предотвращать аварийные ситуации, обеспечивая стабильность электроснабжения для всех районов. Соблюдение графика поможет оперативно выполнить работы и минимизировать неудобства жителей.

К слову, об обесточивании украинцев сообщали также и в Запорожской области.

