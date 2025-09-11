Жителям сіл та міст Запорізької області слід врахувати графік відключення світла з 15 по 16 вересня, адже це принесе певні незручності.

Графік відключення світла з 15 по 16 вересня в Запорізькій області передбачає тимчасову відсутність електропостачання у низці населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як йдеться на сайті "Запоріжжяобленерго", графік відключення світла з 15 по 16 вересня в Запорізькій області введений через те, що у зазначені дати проводитимуть планові ремонтні роботи на електромережах.

Так, в Августинівці 15.09 обмеження заплановане з 09:00 до 11:00 та з 15:00 до 17:00. Не буде електрики на Молодіжній, 13, 15, 17, 19, 21, 20, 56, 52, 37, 38, 47, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 та Садовій, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 42, 48, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 6, 4, 2.

У Федорівці незручності будуть у той самий час на Набережній, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 23, 25, 32, 36, Центральній, 19, 30, Зеленому провулку, 49, 11ґ, Лісовій, 2, 4, 24, 25, 28, 1, 3, 2, 4, 6а, 6, 7, 8, 10, 12, 11, 9, 5, 20, 21, 22, 23 та Придніпровській, 3, 5, 7.

У Новосергіївці 15.09 обмеження триватиме з 09:00 до 17:00 на Молодіжній, 30/2, 30/1, 32/1, 32/2, 28, 24, 33, 35, Садовій, 17/1, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2, 23, 25, 27/1, 27/2, 29, 26/1, 26/2, 24/1, 24/2, 20/1, 18/1, 16/2, 16/1, 14, Центральній, 2/1, 4/2, 6/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/2, 15/2, 15/1, 13/2, 13/1, 11/2, 11/1, 9/2, 9/1, 7/2, 7/1, 5/2, 3/3, 1/8.

16.09 електрики з 09:00 до 17:00 електрики не буде у селі Черепівське на Веселій, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 12а, 12, 8, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 14, 18а, 18б, 20, 22, 21а, 21б. Того ж дня роботи проводитимуться у селах Мар’ївка, Новосергіївка, Уділенське та Смоляне, де електропостачання буде відсутнє повністю.

Мешканцям радять заздалегідь планувати побутові справи і підготуватися до введення графіка відключень світла з 15 по 16 вересня у Запорізькій бласті.

