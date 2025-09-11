Жителям сел и городов Запорожской области следует учесть график отключения света с 15 по 16 сентября, ведь это доставит определенные неудобства.

График отключения света с 15 по 16 сентября в Запорожской области подразумевает временное отсутствие электроснабжения в ряде населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как говорится на сайте "Запорожьеоблэнерго", график отключения света с 15 по 16 сентября в Запорожской области введен из-за того, что в указанные даты будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях.

Так, в Августиновке 15.09 ограничение запланировано с 09:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00. Не будет электрики на Молодежной, 13, 15, 17, 19, 21, 20, 56, 52, 37, 38, 47, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 и Садовой, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 42, 48, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 6, 4, 2.

В Федоровке неудобства будут в то же время на Набережной, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 23, 25, 32, 36, Центральной, 19, 30, Зеленом переулке, 49, 11г, Лесной, 2, 4, 24, 25, 28, 1, 3, 2, 4, 6а, 6, 7, 8, 10, 12, 11, 9, 5, 20, 21, 22, 23 и 7.

В Новосергеевке 15.09 ограничение продлится с 09:00 до 17:00 на Молодежной, 30/2, 30/1, 32/1, 32/2, 28, 24, 33, 35, Садовой, 17/1, 19/1, 1/2 25, 27/1, 27/2, 29, 26/1, 26/2, 24/1, 24/2, 20/1, 18/1, 16/2, 16/1, 14, Центральной, 2/1, 4/2, 6/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/2, 15/2, 15/1, 13/2, 13/1, 11/2, 11/1, 9/2, 9/1, 7/2, 7/1, 5/2, 3/3, 1/8.

16.09 электричества с 09:00 до 17:00 электричества не будет в селе Череповское на Веселой, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 12а, 12, 8, 11, 9 14, 18а, 18б, 20, 22, 21а, 21б. В тот же день работы будут проводиться в селах Марьевка, Новосергеевка, Удиленское и Смоляное, где электроснабжение будет отсутствовать полностью.

Жителям советуют заранее планировать бытовые дела и подготовиться к введению графика отключений света с 15 по 16 сентября в Запорожской области.

