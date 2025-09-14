Місцевим мешканцям варто враховувати графік відключення води на тиждень з 15 по 21 вересня у Львові.

Графік відключення води на тиждень з 15 по 21 вересня у Львові охоплює низку житлових будинків у різних районах міста через аварійні роботи та заміну теплових мереж, повідомляє Politeka.

Львівські комунальні служби попереджають місцевих мешканців про тимчасові незручності у вигляді обмеження гарячого водопостачання.

Графік відключення води на тиждень з 15 по 21 вересня у Львові передбачає тимчасові обмеження водопостачання у зв’язку з аварійною заміною магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж.

Роботи тривають на території від ЦТП №11 на вулиці Антоненка-Давидовича та включають розкопки на прилеглих вулицях. Без гарячого душу залишилися будинки на Антоненка-Давидовича Б 1, 3, 7, 9, Кавалерідзе І 2, 4, Сихівська 7, 9, 15, 17, 19. Відновлення планується на 17.09 о 18:00.

Крім того, аварійні роботи проводяться на магістральній тепловій мережі по вулиці Наукова та прилеглих ділянках. Тут тимчасові незручності зачеплять такі адреси:

Кульпарківська 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147, Наукова 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 49а, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 86, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116, Пулюя І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, Симоненка В 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22.

Роботи розпочалися 3.09 та триватимуть до 17.09 20:00. Місцевим мешканцям цих вулиць слід врахувати графік відключення води на тиждень з 15 по 21 вересня у Львові і підготуватися до тимчасових незручностей.

Комунальні служби обіцяоть зробити все можливе, щоб закінчити ремонтні заходи у вказані терміни.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право