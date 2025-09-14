Местным жителям следует учитывать график отключения воды на неделю с 15 по 21 сентября во Львове.

График отключения воды на неделю с 15 по 21 сентября во Львове охватывает ряд жилых домов в разных районах города из-за аварийных работ и замены тепловых сетей, сообщает Politeka.

Львовские коммунальные службы предупреждают местных жителей о временных неудобствах в виде ограничения горячего водоснабжения.

График отключения воды в неделю с 15 по 21 сентября во Львове предусматривает временные ограничения водоснабжения в связи с аварийной заменой магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.

Работы продолжаются на территории от ЦТП №11 по улице Антоненко-Давыдовича и включают раскопки на близлежащих улицах. Без горячего душа остались дома на Антоненко-Давыдовиче Б 1, 3, 7, 9, Кавалеридзе I 2, 4, Сыхивская 7, 9, 15, 17, 19. Восстановление планируется на 17.09 в 18:00.

Кроме того, аварийные работы производятся на магистральной тепловой сети по улице Научная и близлежащих участках. Здесь временные неудобства затронут следующие адреса:

Кульпарковская 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147,133, 135, 139, 141, 143, 145, 147, Научная 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 49а, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 86, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116, Пулюя І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, Симоненка В 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22.

Работы начались 3.09 и продлятся до 17.09 20:00. Местным жителям этих улиц следует учесть график отключения воды на неделю с 15 по 21 сентября во Львове и подготовиться к временным неудобствам.

Коммунальные службы обещают сделать все возможное, чтобы завершить ремонтные мероприятия в указанные сроки.

