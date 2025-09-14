Жителям декількох громад регіону варто підготуватися до графіка відключення газу на тиждень з 15 по 21 вересня у Вінницькій області.

Графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 вересня у Вінницькій області передбачає планові роботи на газорозподільних мережах та тимчасове обмеження подачі блакитного палива, повідомляє Politeka.

Як інформують у місцевій філії "Газмереж", графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 вересня у Вінницькій області торкнеться різних населених пунктів.

У Козятинській громаді 16.09 з 09:00 до 17:00 мешканцям рекомендують максимально обмежити споживання блакитного палива. Для безпечного та стабільного відновлення подачі необхідно перекрити крани перед приладами та забезпечити доступ працівників філії до газових приладів.

Спеціалісти місцевої філії ТОВ "Газмережі" виконують роботи для підтримки належного технічного стану мереж і гарантують відновлення тиску блакитного палива після завершення ремонтів.

У місті Хмільник тимчасові обмеження діятимуть з 08:00 15.09 до 17:00 16.09. Незручності охоплюють вулиці Свято-Покровську, Тараса Шевченка, Шолом Алейхема та Староміську.

У селищі Турбів газопостачання припинять з 09:00 15.09 до 16:00 19.09 на Миру, 88 та Відродження. Для сіл Журавлівка та Маяки Гайсинського району обмеження будуть з 09:00 15.09 до 16:00 21.09.

Мешканців закликають підготуватися, перекрити крани на опусках перед газовими приладами та забезпечити доступ працівників до житла для відновлення газопостачання.

Місцева філія ТОВ "Газмережі" наголошує, що графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 вересня у Вінницькій області складено завчасно, щоб споживачі могли підготуватися до тимчасових незручностей.

