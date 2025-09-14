Жителям нескольких общин региона следует подготовиться к графику отключения газа на неделю с 15 по 21 сентября в Винницкой области.

График отключения газа в неделю с 15 по 21 сентября в Винницкой области предусматривает плановые работы на газораспределительных сетях и временное ограничение подачи голубого топлива, сообщает Politeka.

Как информируют в местном филиале "Газсетей", график отключения газа на неделю с 15 по 21 сентября в Винницкой области коснется разных населенных пунктов.

В Казатинской общине 16.09 с 09.00 до 17.00 жителям рекомендуют максимально ограничить потребление голубого топлива. Для безопасного и стабильного восстановления подачи необходимо перекрыть краны перед приборами и обеспечить доступ сотрудников филиала к газовым приборам.

Специалисты местного филиала ООО "Газсети" выполняют работы по поддержанию надлежащего технического состояния сетей и гарантируют восстановление давления голубого топлива после завершения ремонтов.

В городе Хмельник временные ограничения будут действовать с 08:00 15.09 до 17:00 16.09 . Неудобства охватывают улицы Свято-Покровская, Тараса Шевченко, Шлем Алейхема и Старогородка.

В поселке Турбов газоснабжение будет прекращено с 09:00 15.09 до 16:00 19.09 на Миру, 88 и Возрождение. Для сел Журавловка и Маяки Гайсинского района ограничения будут с 09:00 15.09 до 16:00 21.09 .

Жители призывают подготовиться, перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и обеспечить доступ работников к жилью для восстановления газоснабжения.

Местный филиал ООО "Газсети" отмечает, что график отключения газа на неделю с 15 по 21 сентября в Винницкой области составлен заранее, чтобы потребители могли подготовиться к временным неудобствам.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право