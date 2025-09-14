Мешканцям міста слід врахувати тимчасовий графік відключення води на тиждень з 15 по 21 вересня у Харкові.

Графік відключення води на тиждень з 15 по 21 вересня у Харкові охоплює низку вулиць і будинків, повідомляє Politeka.

Як інформують на порталі 1562, графік відключення води на тиждень з 15 по 21 вересня у Харкові передбачає планово-попереджувальні роботи на гарячому водопостачанні.

З 08.09.25 по 15.09.25 будуть проводитись роботи на Свободи 24, 26, 28, Костомарівська 15, Дарвіна 8/10, Мироносицька 2, 71, 74, 78, 88, Чернишевська 20, 21, 24, 27, 55, 82/12, 85, 97, узвіз Куликівський 15, Куликівська 46-А, Алчевських 17, 44-А, 46, 50, Григорія Сковороди 41, 77, 79/1, 79, 79/4, 79/5, 79/2.

У період з 08.09.25 по 20.09.25 на зовнішніх мережах і при перекладанні теплотраси буде обмеження на Літературній 3, Незалежності 13, Культури 10-А, 16-А. Під час робіт комунальні служби дбають про безпеку і мінімізацію незручностей для мешканців.

На гаряче водопостачання також вплинуть роботи з 20.08.25 по 15.09.25 на Потебні 1, 3, Воробйова 9, Чернишевська 7/9, 11, Харківська 9, Садова 1, Бутівський 7, Гоголя 2-А, Театральний 5, Героїв Харкова 17, 19/23, Куликівська 12, Григорія Сковороди 3-Б, 3, 32, Скрипниківський 9/11.

Мешканцям слід перекрити крани на водопроводах і забезпечити доступ до стояків при потребі робіт на внутрішньоквартальних мережах.

Комунальні служби наголошують на тому, що графік відключення води на тиждень з 15 по 21 вересня у Харкові дозволяє мешканцям підготуватися і спланувати свій побут так, щоб мінімізувати можливі незручності.

Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових обмежень, адже виконання робіт гарантує належний технічний стан мереж і надійність водопостачання.

