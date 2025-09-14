Жителям города следует учесть временный график отключения воды на неделю с 15 по 21 сентября в Харькове.

График отключения воды в неделю с 15 по 21 сентября в Харькове охватывает ряд улиц и домов, сообщает Politeka.

Как информируют на портале 1562 года, график отключения воды на неделю с 15 по 21 сентября в Харькове предусматривает планово-предупредительные работы на горячем водоснабжении.

С 08.09.25 по 15.09.25 будут проводиться работы на Свободы 24, 26, 28, Костомаровская 15, Дарвина 8/10, Мироносицкая 2, 71, 74, 78, 88, Чернышевская 20, 21, 25, 25 97, спуск Куликовский 15, Куликовская 46-А, Алчевская 17, 44-А, 46, 50, Григория Сковороды 41, 77, 79/1, 79, 79/4, 79/5, 79/2.

В период с 08.09.25 по 20.09.25 на внешних сетях и при переложении теплотрассы будет ограничение на Литературной 3, Независимости 13, Культуре 10-А, 16-А. В ходе работ коммунальные службы заботятся о безопасности и минимизации неудобств для жителей.

На горячее водоснабжение также повлияют работы с 20.08.25 по 15.09.25 на Потебне 1, 3, Воробьева 9, Чернышевская 7/9, 11, Харьковская 9, Садовая 1, Бутовский 7, Гоголя 2-А, Театральный 5, Героев Харькова 17, 19/23, Куликовская 12, Григория Сковороды 3-Б, 3, 32, Скрипниковский 9/11.

Жителям следует перекрыть краны на водопроводах и обеспечить доступ к стоякам при необходимости работ на внутриквартальных сетях.

Коммунальные службы отмечают, что график отключения воды на неделю с 15 по 21 сентября в Харькове позволяет жителям подготовиться и спланировать свой быт так, чтобы минимизировать возможные неудобства.

Жителей просят отнестись с пониманием временных ограничений, ведь выполнение работ гарантирует надлежащее техническое состояние сетей и надежность водоснабжения.

