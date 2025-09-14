Дізнатися більше про роботу для пенсіонерів у Дніпрі можна у відповідних оголошеннях.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі доступна завдяки кільком компаніям, які відкрили вакансії для людей різного віку, повідомляє Politeka.

Переглянути актуальні пропозиції можна на сайті work.ua.

Сервіс Way Up Drive набирає водіїв таксі, що працюватимуть із транспортом фірми через Uklon та Bolt. Оплата коливається у межах 32 000–42 000 гривень плюс відсоток від каси. Пропонуються технічно справні авто, щоденний розрахунок та гнучкий графік. Також надається пріоритет у 40% замовлень. Серед вимог – щонайменше дев’ять місяців досвіду водіння, охайність, ввічливість, відповідальність і готовність розвиватися. Доступна повна чи часткова зайнятість. На роботу беруть студентів, осіб з інвалідністю та людей пенсійного віку.

Виробнича компанія «Інтерпайп» запрошує працівників на виробництво. Попередній досвід не обов’язковий – роботодавець забезпечує навчання. Заробітна плата становить від 20 000 до 35 000 гривень, виплати здійснюють двічі на місяць. Серед переваг – харчові дотації, безкоштовний транспорт, медичне страхування, професійний розвиток і можливість здобути металургійну освіту. Робочий графік підходить студентам, а також людям пенсійного віку та працівникам з інвалідністю.

Фітнес-мережа Fit4You шукає прибиральницю. Оплата – 10 000 гривень (50 грн/година плюс премія). Робочий час із понеділка по п’ятницю з 12:00 до 20:00. Основні обов’язки – підтримання чистоти залів відповідно до стандартів. Необхідні охайність, пунктуальність, порядність, ввічливість та відсутність шкідливих звичок. Ця вакансія також підходить пенсіонерам.

Всі зазначені пропозиції гарантують стабільні умови, комфортну атмосферу та можливості розвитку. Дізнатися більше про роботу для пенсіонерів у Дніпрі можна у відповідних оголошеннях.

