Работа для пенсионеров в Днепре доступна благодаря нескольким компаниям, которые открыли вакансии для людей всех возрастов, сообщает Politeka.

Сервис Way Up Drive набирает водителей такси, которые будут работать с транспортом фирмы через Uklon и Bolt. Оплата колеблется в пределах 32000-42000 гривен плюс процент от кассы. Предлагаются технически исправные автомобили, ежедневный расчет и гибкий график. Также предоставляется приоритет в 40% заказов. Среди требований – не менее девяти месяцев опыта вождения, аккуратность, вежливость, ответственность и готовность развиваться. Доступна полная или частичная занятость. На работу принимают студентов, лиц с инвалидностью и людей пенсионного возраста.

Производственная компания "Интерпайп" приглашает работников на производство. Предыдущий опыт не обязателен – работодатель обеспечивает обучение. Заработная плата составляет от 20 000 до 35 000 гривен, выплаты производятся дважды в месяц. Среди преимуществ – пищевые дотации, бесплатный транспорт, медицинское страхование, профессиональное развитие и возможность получить металлургическое образование. Рабочий график подходит студентам, а также людям пенсионного возраста и работникам с инвалидностью.

Фитнес-сеть Fit4You ищет уборщицу . Оплата – 10 000 гривен (50 грн/час плюс премия). Рабочее время с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00. Основные обязанности – поддержание чистоты залов в соответствии со стандартами. Необходимы чистоплотность, пунктуальность, порядочность, вежливость и отсутствие вредных привычек. Эта вакансия также подходит пенсионерам.

Все эти предложения гарантируют стабильные условия, комфортную атмосферу и возможности развития. Узнать больше о работе пенсионеров в Днепре можно в соответствующих объявлениях.

