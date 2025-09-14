Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Полтавській області надаються після проходження обов’язкової реєстрації.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтавській області та громадян похилого віку, які опинилися у скрутному становищі, надає благодійна організація «Карітас Полтава», повідомляє Politeka.

За інформацією з офіційної сторінки у Facebook, допомога видається в межах гуманітарної програми, спрямованої на підтримку людей, які нещодавно змінили місце проживання. Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Полтавській області надаються після проходження обов’язкової реєстрації. Учасниками проєкту можуть стати внутрішньо переміщені особи, що переїхали протягом останніх 60 днів та підтвердили статус вразливості.

Категорії отримувачів чітко визначені. Право на допомогу мають особи з інвалідністю першої, другої чи третьої групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства. Окрім того, правоохоронці відзначають, що підтримку надають людям із тяжкими захворюваннями, літнім віком від 60 років, самотнім матерям або батькам, які самостійно виховують дітей. У список входять також опікуни неповнолітніх чи недієздатних осіб.

Додатково враховуються багатодітні сім’ї з трьома і більше дітьми, вагітні жінки та матері з малюками до трирічного віку. Продовольчі пакунки передбачені й для тих, хто втратив основне джерело доходу через війну.

Реєстрація відбувається у Полтаві за адресою: вулиця Пилипа Орлика, 20/1. Прийом відвідувачів здійснюється щоденно з 9:00 до 18:00. Для оформлення обов’язкові документи: паспорт, ідентифікаційний код, довідка внутрішньо переміщеної особи, видана не пізніше ніж 30 днів тому. Також потрібні номер рахунку IBAN, підтвердження належності до відповідної категорії та довідки ОК-5 або ОК-7.

