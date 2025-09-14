Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтавской области предоставляются после прохождения обязательной регистрации.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтавской области и пожилых людей, оказавшихся в затруднительном положении, предоставляет благотворительная организация «Каритас Полтава», сообщает Politeka.

По информации с официальной страницы в Facebook, помощь выдается в рамках гуманитарной программы, направленной на поддержку недавно изменивших место жительства людей. Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтавской области предоставляются после прохождения обязательной регистрации. Участниками проекта могут стать внутренне перемещенные лица, которые переехали за последние 60 дней и подтвердили статус уязвимости.

Категории получателей четко определены. Право на помощь имеют лица с инвалидностью первой, второй или третьей группы, а также имеющие инвалидность с детства. Кроме того, правоохранители отмечают, что поддержку оказывают людям с тяжелыми заболеваниями, пожилым от 60 лет, одиноким матерям или родителям, которые самостоятельно воспитывают детей. В список входят также попечители несовершеннолетних или недееспособных лиц.

Дополнительно учитываются многодетные семьи с тремя и более детьми, беременные женщины и матери с малышами до трех лет. Продовольственные пакеты предусмотрены и для тех, кто потерял основной источник дохода из-за войны.

Регистрация проходит в Полтаве по адресу: улица Филиппа Орлика, 20/1. Прием посетителей осуществляется ежедневно с 9:00 до 18:00. Для оформления обязательны документы: паспорт, идентификационный код, справка внутренне перемещенного лица, выданная не позднее 30 дней назад. Также нужны номер счета IBAN, подтверждение принадлежности к соответствующей категории и справки ОК-5 или ОК-7.

