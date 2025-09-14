Місцевих ешканців попередили про введення графіка відключення газу на тиждень з 15 по 21 вересня у Харківській області.

Графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 вересня у Харківській області торкнеться одного з міст, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі місцевої філії "Газмереж", у Богодухові заплановані тимчасові ремонтні роботи, тому мешканці кількох вулиць залишаться без газопостачання.

Графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 вересня у Харківській області передбачає проведення технічних робіт, через які подачу блакитного палива у частині Богодухова припинять у четвер, 18.09 з 08:00 до 17:00.

Газова служба повідомила, що ці заходи необхідні для стабільного функціонування системи та надійного постачання у майбутньому. У компанії наголосили, що роботи будуть пов’язані з технічним обслуговуванням мережі, тому блакитного палива не буде в кількох мікрорайонах.

Без постачання залишаться мешканці вулиць Привокзальна Слобідка, Веселкова, Залізнична, Тараса Шевченка, Вокзальна набережна, Соснова, провулків Сосновий, Залізничний, Лісний, а також жителі вулиць Івана Франка, Миколи Амосова та провулку Лесі Українки.

Фахівці зазначають, що відновлення подачі відбудеться одразу після завершення робіт. Мешканців просять бути готовими надати доступ до обладнання, щоб спеціалісти могли перевірити безпеку системи та відновити її роботу.

Тож місцевим мешканцям варто враховувати графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 вересня у Харківській області, щоб заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей. Доступу до блакитного палива не буде продовж одного дня.

