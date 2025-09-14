Местные жители предупредили о введении графика отключения газа на неделю с 15 по 21 сентября в Харьковской области.

График отключения газа на неделю с 15 по 21 сентября в Харьковской области коснется одного из городов, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе местного филиала "Газмереж", в Богодухове запланированы временные ремонтные работы, поэтому жители нескольких улиц останутся без газоснабжения.

График отключения газа на неделю с 15 по 21 сентября в Харьковской области предусматривает проведение технических работ, по которым подачу голубого топлива в части Богодухова прекратят в четверг, 18.09 с 08:00 до 17:00.

Газовая служба сообщила, что эти меры необходимы для стабильного функционирования системы и надежной поставки в будущем. В компании подчеркнули, что работы будут связаны с техническим обслуживанием сети, поэтому голубого топлива не будет в нескольких микрорайонах.

Без снабжения останутся жители улиц Привокзальная Слободка, Радужная, Железнодорожная, Тараса Шевченко, Вокзальная набережная, Сосновая, переулков Сосновый, Железнодорожный, Лесной, а также жители улиц Ивана Франко, Николая Амосова и переулка Леси Украинки.

Специалисты отмечают, что возобновление подачи произойдет сразу после завершения работ. Жителей просят быть готовы предоставить доступ к оборудованию, чтобы специалисты могли проверить безопасность системы и возобновить ее работу.

Так что местным жителям следует учитывать график отключения газа на неделю с 15 по 21 сентября в Харьковской области, чтобы заранее подготовиться к временным неудобствам. Доступ к голубому топливу не будет в течение одного дня.

