Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається виключно безкоштовно та гарантує адресну підтримку громадян, які її потребують.

Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області доступна завдяки новій програмі, започаткованій Норвезькою радою у справах біженців (NRC), повідомляє Politeka.

Про старт ініціативи інформує сама організація.

Прийом заявок розпочався 9 вересня 2025 року о 12:00 і триватиме до 18 вересня до 17:00 за київським часом. Проєкт спрямований на підтримку осіб, які опинилися у складних життєвих умовах. Серед них пенсіонери, мешканці територій поблизу бойових дій, а також люди, що були змушені залишити власні домівки.

Усі анкети, подані в зазначений проміжок, розглядаються однаково. Організація рекомендує не відкладати реєстрацію на останні дні, аби уникнути перевантаження системи. Після завершення прийому кожен учасник отримує підтвердження про успішне подання, проте додаткові коди для перевірки статусу заявки надсилатися більше не будуть.

Відстежувати стан можливо з 20 вересня, використовуючи ідентифікаційний код та номер телефону, внесені під час реєстрації. Для коректної роботи електронної системи слід застосовувати сучасні версії браузерів, а на мобільних пристроях – оновлений Google Chrome або Safari. У випадку кількох заявок від однієї родини враховується лише остання.

Щоб уникнути помилок, усі поля форми потрібно заповнювати уважно, додаючи чіткі кольорові фотографії документів чи скріншоти з «Дії». NRC наголошує, що пріоритет надається тим, хто перебуває у найбільш критичному становищі. Будь-які вимоги сплатити кошти є ознакою шахрайства.

