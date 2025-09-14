Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется исключительно бесплатно и гарантирует адресную поддержку нуждающимся гражданам.

Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области доступна благодаря новой программе, начатой ​​Норвежским советом по делам беженцев (NRC), сообщает Politeka.

О старте инициативы информирует сама организация .

Прием заявок начался 9 сентября 2025 в 12:00 и продлится до 18 сентября до 17:00 по киевскому времени. Проект направлен на поддержку лиц, оказавшихся в сложных жизненных условиях. Среди них пенсионеры, жители территорий вблизи боевых действий, а также люди, вынужденные покинуть собственные дома.

Все анкеты, представленные в указанный промежуток, рассматриваются одинаково. Организация рекомендует не откладывать регистрацию на последние дни во избежание перегрузки системы. После завершения приема каждый участник получает подтверждение об успешной подаче, однако дополнительные коды для проверки статуса заявки отправляться больше не будут.

Отслеживать состояние можно с 20 сентября, используя идентификационный код и телефонный номер, внесенные при регистрации. Для корректной работы электронной системы следует использовать современные версии браузеров, а на мобильных устройствах – обновленный Google Chrome или Safari. В случае нескольких заявок от одной семьи учитывается только последняя.

Чтобы избежать ошибок, все поля формы нужно заполнять внимательно, добавляя четкие цветные фотографии документов или скриншоты из «Дія». NRC отмечает, что приоритет отдается тем, кто находится в наиболее критическом положении. Любые требования уплатить денежные средства являются признаком мошенничества.

Таким образом, денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется исключительно бесплатно и гарантирует адресную поддержку нуждающимся гражданам.

