Местные волнуются о повышении тарифов на электроэнергию в Киевской области, ведь этот вопрос оказывает непосредственное влияние на расходы.

Повышение тарифов на электроэнергию в Киевской области предполагает несколько изменений, как для обычных украинцев, так и для других потребителей, сообщает Politeka.

С 1 июня 2024 г. в Украине действует новая фиксированная стоимость на свет для бытовых потребителей. Такое повышение тарифов на электроэнергию в Киевской области установлено постановлением №632 и равно 4,32 грн за киловатт-час вместо предыдущих 2,64.

Эта цена не дифференцируется по объему потребления и была рассчитана до конца апреля 2025 года. Однако правительство решило продлить ее действие до конца октября.

Стоимость, действующая с июня 2024 г., распространяется на все бытовые категории потребителей. Это жители ОСМД, общежитий и других жилых объединений, пользователи электрического отопления и имеющие право на нее согласно законодательству.

В Министерстве финансов подтвердили, что Международный валютный фонд не требует повышения тарифов на электроэнергию в Киевской области в ближайшее время. Это значит, что до конца октября изменений в счетах ждать не стоит.

А вот для бизнеса новые расценки уже вступили в силу. На заседании НКРЭКУ 26 августа утвердили рост для операторов систем распределения. Потребители первого класса платят примерно на 14% больше, а второго класса – на 23%.

Это касается предприятий, получающих ток из сетей высокого или низкого напряжения. Наиболее новые цены отразятся на Кировоградоблэнерго, Ровнооблэнерго и Хмельницкоблэнерго. Менее всего изменения почувствуют облэнерго на Черниговщине, Львовщине и Черкасщине.

Итак, нововведение в стоимости света пока откладывается для населения, но предприятия уже ощутят новые счета.

Источник

