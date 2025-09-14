Прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 вересня у Запоріжжі відзначається нестабільністю температурних показників.

Прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 вересня у Запоріжжі передбачає помірне чергування теплих і прохолодних днів із невеликими коливаннями атмосферних умов, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

15 вересня очікується +13 °C, північно-східний вітер поривами до 9 м/с, опадів не передбачається. Наступного дня температура підніметься до +24 °C, вітер північний із поривами 9 м/с, без опадів.

17 чиссла стовпчик термометра покаже +11 °C, пориви до 9 м/с, опадів не прогнозують. 18-го повітря прогріється до +24 °C, вітер дме з півдня зі швидкістю до 7 м/с. 19 числа очікується +13 °C, північно-західні пориви до 7 м/с, а рідкі дощі складуть 1,6 мм.

20-го денна температура складе +24 °C, опади до 2 мм. 21 вересня прогноз передбачає +13 °C, північно-західний вітер із поривами 7 м/с, дощ у рідкому еквіваленті 6,9 мм.

Протягом тижня напрямки повітря змінюватимуться від північного до південно-західного, пориви залишатимуться помірними. Коливання температури та поєднання сухих і дощових днів дозволяють жителям міста планувати щоденні справи з урахуванням мінливих погодних умов.

Отже, прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 вересня у Запоріжжі відзначається нестабільністю температурних показників, варіативністю опадів та помірною силою подиху повітря, що створює загальну картину умов для активного планування перебування на відкритому повітрі.

До слова, прогноз робили і для Запорізької області. Завдяки йому українці мають можливість планувати свій активний відпочинок на свіжому повітрі.

