Прогноз погоди на тиждень в Запорізькій області дозволяє планувати активний відпочинок на свіжому повітрі.

Прогноз погоди на тиждень в Запорізькій області обіцяє мінливі умови, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

Починаючи з п’ятниці, 11 вересня, температура повітря очікується на рівні +24°C вдень і +14°C у нічні години. Вітер буде північно-східного напрямку зі швидкістю поривів близько 10 м/с, що створюватиме відчуття свіжості навіть у сонячні години. Дощі практично відсутні, лише по незначним міркуванням можливий дощ у кількості 0,8 мм.

У суботу, 12 числа, синоптична ситуація збережеться стабільною: денна температура +24°C, нічна – +12°C, а дме з південної сторони зі швидкістю 10 м/с. Опади не прогнозуються, що сприятиме гарним умовам для перебування на відкритому повітрі.

Неділя, 13-го, принесе трохи прохолоди: вдень +21°C, вночі +11°C. Напрямок повітря змінюється на північ, пориви – до 8 м/с, а опади не очікуються. Понеділок, 14 числа, буде теплішим, з денними +24°C і нічними +12°C.

У вівторок, 15-го, синоптики прогнозують +24°C вдень і +12°C у нічні години. Пориви – до 5 м/с, дощі відсутні. Середа, 16-го, знову порадує сонячною погодою: денні показники +24°C, нічна +12°C. Можливий дуже слабкий дощ 0,8 мм.

Четвер, 17 вересня, очікується помірно тепло: +23°C вдень і +13°C вночі. Напрямок вітру зміниться на північно-західний, пориви до 8 м/с, а опади складуть близько 1,4 мм, що може створити короткочасне зволоження. В цілому, тиждень у Запорізькій області буде переважно сухим та сонячним, з легким вітром і помірною температурою.

