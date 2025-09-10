Прогноз погоды на неделю в Запорожской области позволяет планировать активный отдых на открытом воздухе.

Прогноз погоды на неделю в Запорожской области обещает изменяющиеся условия, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

Начиная с пятницы, 11 сентября, температура воздуха ожидается на уровне +24°C днем ​​и +14°C в ночные часы. Ветер будет северо-восточным направлением со скоростью порывов около 10 м/с, что будет создавать ощущение свежести даже в солнечные часы. Дожди практически отсутствуют, только по незначительным соображениям возможен дождь в количестве 0,8 мм.

В субботу, 12 числа, синоптическая ситуация сохранится стабильной: дневная температура +24°C, ночная – +12°C, а дует с южной стороны со скоростью 10 м/с. Осадки не прогнозируются, что будет способствовать хорошим условиям пребывания на открытом воздухе.

Воскресенье, 13-го, принесет немного прохлады: днем ​​+21°C, ночью +11°C. Направление воздуха меняется к северу, порывы – до 8 м/с, а осадки не ожидаются. Понедельник, 14 числа, будет более теплым, с дневными +24°C и ночными +12°C.

Во вторник, 15-го, синоптики прогнозируют +24°C днем ​​и +12°C в ночные часы. Порывы – до 5 м/с, дожди отсутствуют. Среда, 16, снова порадует солнечной погодой: дневные показатели +24°C, ночная +12°C. Возможен дождь 0,8 мм.

Четверг, 17 сентября, ожидается умеренно тепло: +23°C днем ​​и +13°C ночью. Направление ветра изменится на северо-западное, порывы до 8 м/с, а осадки составят около 1,4 мм, что может создать кратковременное увлажнение. В целом, неделя в Запорожской области будет преимущественно сухой и солнечной, с легким ветром и умеренной температурой.

Прогноз погоды на неделю в Запорожской области позволяет планировать активный отдых на открытом воздухе.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: названы общины, где состоится раздача пищи.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Запорожье: в ПФУ назвали размер выплат, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: какие документы нужно подать, чтобы получить убежище.