Графік відключення світла з 10 по 12 вересня в Запорізькій області було запроваджено через масштабні ремонти.

Графік відключення світла з 10 по 12 вересня в Запорізькій області вводиться у десятках населених пунктів через планові технічні роботи, повідомляє Politeka.

Про це попередили у Запоріжжяобленерго.

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла з 10 по 12 вересня в Запорізькій області. Через виконання ремонтних робіт на електрообладнанні введуть вже 10 вересня 2025 року. Час: з 09:00 до 16:00.

Знеструмлять село Долинське на вул. Центральна 95, 95а, 95/2, 97, 99, 99/2, 101, 103, 103a, 105, 107, 109, 109а, 117a, 115, 68, 70, 70/1, 72, 74, 74a, 76, 78, 78а, 82, 82а, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108. Також світла не буде у Августинівці за адресами Молодіжна: 13, 15, 17, 19, 21, 20, 56, 52, 37, 38, 47, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 та Садова: 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 42, 48, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 6, 4, 2.

Повністю електропостачання не буде у населених пунктах: Дніпрові Хвилі, Долинівка, Крилівське, Новопетрівка, Новосергіївка, Смоляне та Уділенське.

У п'ятницю 12 числа, станеться ремонт електрообладнання у населеному пункті Миколай-Поле на вулиці: Верхня 28, 32, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 39а, 41, 43, 49, 51, 53, 55, 59, 61 1м, 1е, 1д, 1г, 1в, 1б, 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 2ж, 2е, 2д, 2г, 2в, б, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 24а.

Повністю зникне електрика у Морозівка, Червонодніпровка, Шевченківське.

Також електропостачання відключать з 9 до 16 години у населеному пункті Малишівка за адресами: Квітуча 1, 2, 5а, 5, 4, 6, 11, 13, 15, 19 16; Молодіжна 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 23/1, 11, 11а, 31, 39, 26а 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Садова 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 18, 23, 25; Шевченка 9, 11, 13, 27, 4, 6, 8, 5, 10, 12, 30, 32 15, 23; Щаслива 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

