График отключения света с 10 по 12 сентября в Запорожской области был введен из-за масштабных ремонтов.

График отключения света с 10 по 12 сентября в Запорожской области вводится в десятках населенных пунктов из-за плановых технических работ, сообщает Politeka.

Об этом предупредили в Запорожьеоблэнерго.

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света с 10 по 12 сентября в Запорожской области. Из-за выполнения ремонтных работ на электрооборудовании будет введен уже 10 сентября 2025 года. Время: с 09:00 до 16:00.

Обесточят село Долинское на ул.Центральная 95, 95а, 95/2, 97, 99, 99/2, 101, 103, 103a, 105, 107, 109, 109а, 117a, 115, 68, 70, 70/1, 72, 74 78а, 82, 82а, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108. Также света не будет в Августиновке по адресам Молодежная: 13, 15, 2 52, 37, 38, 47, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 и Садовая: 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 42, 48, 7, 9, 11, 16 31, 33, 35, 39, 40, 42, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 6, 4, 2.

Полностью электроснабжение не будет в населенных пунктах: Днепровые Хвыли, Долиновка, Крыливское, Новопетривка, Новосергеевка, Смоляное и Удиленское.

В пятницу 12 числа, произойдет ремонт электрооборудования в населенном пункте Мыколай-Поле на улице: Верхня 28, 32, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 39а, 41, 43, 55 1м, 1е, 1д, 1г, 1в, 1б, 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 2ж, 2е 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 24а.

Полностью исчезнет электричество в Морозовке, Червоноднипровке, Шевченковском.

Также электроснабжение отключат с 9 до 16 часов в населенном пункте Малышевка по адресам: Квиткова 1, 2, 5а, 5, 4, 6, 11, 13, 15, 19 16; Молодежная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 23/1, 11, 11а, 31, 39, 26а 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Садовая 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 18, 23, 25; Шевченко 9, 11, 13, 27, 4, 6, 8, 5, 10, 12, 30, 32 15, 23; Щаслива 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

