Прогноз погоды на неделю с 15 по 21 сентября в Запорожской области отмечается нестабильностью температурных показателей.

Прогноз погоды на неделю с 15 по 21 сентября в Запорожье предусматривает умеренное чередование тёплых и прохладных дней с небольшими колебаниями атмосферных условий, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

15 сентября ожидается +13 °C, северо-восточный ветер порывами до 9 м/с, осадков не ожидается. На следующий день температура поднимется до +24 °C, ветер северный с порывами 9 м/с, без осадков.

17 числа столбик термометра покажет +11 °C, порывы до 9 м/с, осадков не прогнозируют. 18-го воздух прогреется до +24 °C, ветер дует с юга со скоростью до 7 м/с. 19 числа ожидается +13 °C, северо-западные порывы до 7 м/с, а жидкие дожди составят 1,6 мм.

20-го дневная температура составит +24 °C, осадки до 2 мм. 21 сентября прогноз предполагает +13 °C, северо-западный ветер с порывами 7 м/с, дождь в жидком эквиваленте 6,9 мм.

В течение недели направления воздуха будут изменяться от северной до юго-западной, порывы будут оставаться умеренными. Колебания температуры и соединение сухих и дождливых дней позволяют жителям города планировать ежедневные дела с учетом изменяющихся погодных условий.

Следовательно, прогноз погоды на неделю с 15 по 21 сентября в Запорожье отмечается нестабильностью температурных показателей, вариативностью осадков и умеренной силой воздуха, что создает общую картину условий для активного планирования пребывания на открытом воздухе.

К слову, прогноз делали и для Запорожской области. Благодаря ему украинцы могут планировать свой активный отдых на свежем воздухе.

