Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 15 по 16 вересня в Сумській області.

Складено графік відключення світла з 15 по 16 вересня в Сумській області через заплановані масштабні ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у декількох громадах регіону.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Тому було складено графік відключення світла з 15 по 16 вересня в Сумській області. Обмеження введуть 15 вересня 2025 року. Час: з 08:00 до 16:00.

Повідомляється, що у цей день повністю обесточать вулицю Центральна у селі Кривоносівка.

Також обмеження збіраються вводити у місті Охтирка за адресами: Лесі Українки 135А, 135Б, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159; Весняна 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42; Авіа 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

16 числа перерви в електропостачанні стануться з 8 ранку до 16 години дня в населеному пункті Недригайлів на вул: Капельгородського 406А та Ювілейна 406А. Причина обмежень: виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі.

Через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі не буде електропостачання в Пушкарщина на вулиці Яблунева 16,18.

Цього дня також планується капітальний ремонт з 8 до 18 години на декількох об'єктах "Шосткинської РЕМ", тому знеструмлення чекають на жителів села Очкине в будинках за адресами: Довга, Тиха та Лугова.

