Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 15 по 16 сентября в Сумской области.

Составлен график отключения света с 15 по 16 сентября в Сумской области из-за запланированных масштабных ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в нескольких общинах региона.

В связи с проведением работ в сетях возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Поэтому был составлен график отключения света с 15 по 16 сентября в Сумской области. Ограничения будут введены 15 сентября 2025 года. Время: с 08:00 до 16:00.

Сообщается, что в этот день полностью обесточат улицу Центральную в селе Крывоносивка.

Также ограничения собираются вводить в городе Ахтырка по адресам: Леси Украинки 135А, 135Б, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 5 156, 157, 159; Весняна 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42; Авиа 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

16 числа перерыва в электроснабжении пройдут с 8 утра до 16 часов дня в населенном пункте Недригайлов по ул. Капельгородского 406А и Ювилейна 406А. Причина ограничений: выполнение ремонтных работ по воздушной линии электропередачи.

Из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи не будет электроснабжения в Пушкарщине на улице Яблонева 16,18.

В этот день также планируется капитальный ремонт с 8 до 18 часов на нескольких объектах "Шосткинской РЭС", поэтому обесточивание ждут жителей села Очкине в домах, которые находятся по адресам: Довга, Тиха и Лугова.

