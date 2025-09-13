ДТЕК попереджає про нові графіки відключення світла в Одеській області на наступний тиждень – із 15 по 21 вересня 2025 року.

У період із 15 по 21 вересня 2025 року в різних населених пунктах Одеської області будуть застосовуватися локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

За даними ДТЕК, планові знеструмлення відбудуться зокрема в межах Фонтанської сільської територіальної громади. Обмеження діятимуть у понеділок, 15 вересня, з 8:30 до 18:00 у населених пунктах Ліски та Крижанівка.

У місті Чорноморськ планове знеструмлення в понеділок відбудеться із 8:00 до 18:00 для будинків по вулиці Лазурна та проспекту Миру, пише Politeka.

На території Окнянської селищної громади в Одеській області також буде застосовано графіки відключення світла на понеділок. Повідомляється, що з 8:00 до 19:00 без електроенергії залишаться мешканці таких населених пунктів:

Степанівка (вул. Молодіжна, Івана Франка, Богдана Хмельницького, Ярослава Мудрого);

Орлівське (Миронянська, Молодіжна, Степова, Хутірська, М.Флори, Сергія Білограда, Центральна);

Самарка (Фермерська);

Розівка (Івана Франка, Розовка);

Ілля (Набережна);

Дубове (Весела, Водопровідна, Джугастрянська, Долинянська, Дубово, Слобідська, Сонячна, Українська, Шкільна);

Тригради (Мирна, Сонячна, Центральна);

Нестерове (Вишнева, Довженка, Полтавська, пров. Довженка, Калиновий, Космонавтів);

Садове (Лугова, Садова, Шкільна);

Римарівка (Верхня, Каштанова, Молодіжна, Одеська, Степова, Шевченка, пров. Західний, Зоряний, Квітковий).

У межах Куяльницької сільської територіальної громади графіки відключення світла запроваджуються на середу, 17 вересня. Обмеження діятимуть із 8:00 до 19:00 у селі Станіславка.

