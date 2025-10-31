Якщо не пройти процедуру до листопада, нарахування виплати для ВПО у Чернігівській області буде припинено.

Переселенці, як і раніше, зможуть отримувати виплати для ВПО з 1 листопада у Чернігівській області від держави та міжнародних фондів, однак із урахуванням нових вимог, пише Politeka.net.

В ПФУ пояснили, що треба зробити, щоб отримати гроші в листопаді, та які вимоги наразі діють для отримувачів.

У громадян, які з лютого 2022 року по червень 2025 року отримували державну соціальну допомогу згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану», залишається обмаль часу, щоб пройти фізичну ідентифікацію.

Ця процедура є обов’язковою для продовження отримання з 1 листопада виплати для ВПО у Чернігівській області. Якщо її не пройти до листопада, нарахування державної допомоги буде припинено.

Щоб перевірити, чи потрібно вам проходити ідентифікацію, слід зайти у свій особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. У розділі «Мої повідомлення» → «Індивідуальні повідомлення» ви знайдете інформацію з детальними інструкціями, яким саме способом можна пройти цю процедуру.

Ідентифікацію обов’язково мають пройти отримувачі таких видів державної допомоги:

малозабезпечені сім’ї;

особи, які не мають права на пенсію, а також особи з інвалідністю;

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але ще не набули права на пенсійну виплату (одержувачі тимчасової державної підтримки).

Крім того, ідентифікація необхідна для тих, хто отримує соціальні виплати:

на дітей, над якими встановлено опіку або піклування;

на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю;

батькам-вихователям і прийомним батькам, які отримують грошове забезпечення за соціальні послуги у дитячих будинках сімейного типу або прийомних сім’ях;

на дітей, хворих на тяжкі захворювання;

на догляд.

Пенсійний фонд закликає одержувачів не зволікати — пройти фізичну ідентифікацію якомога швидше, аби уникнути затримки або припинення державних виплат для ВПО з 1 листопада у Чернігівській області.

