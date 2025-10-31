Если не пройти процедуру до ноября, начисление выплаты для ВПЛ в Черниговской области будет прекращено.

Переселенцы по-прежнему смогут получать выплаты для ВПЛ с 1 ноября в Черниговской области от государства и международных фондов, однако с учетом новых требований, пишет Politeka.net.

В ПФУ объяснили , что нужно сделать, чтобы получить деньги в ноябре, и какие требования действуют для получателей.

У граждан, которые с февраля 2022 по июнь 2025 получали государственную социальную помощь согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 07 марта 2022 № 214 «Некоторые вопросы предоставления государственной социальной помощи и льгот на период введения военного положения», остается мало времени, чтобы пройти физическую идентификацию.

Эта процедура обязательна для продолжения получения с 1 ноября выплаты для ВПЛ в Черниговской области. Если ее не пройти до ноября, начисление государственной помощи будет прекращено.

Чтобы проверить, нужно ли вам проходить идентификацию, следует зайти в свой кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В разделе «Мои сообщения» → «Индивидуальные сообщения» вы найдете информацию с подробными инструкциями, каким способом можно пройти эту процедуру.

Идентификацию обязательно должны пройти получатели следующих видов государственной помощи:

малообеспеченные семьи;

лица, не имеющие права на пенсию, а также лица с инвалидностью;

лица с инвалидностью с детства и с инвалидностью;

неработающие лица, достигшие пенсионного возраста, но еще не получившие права на пенсионную выплату (получатели временной государственной поддержки).

Кроме того, идентификация необходима для получающих социальные выплаты:

на детей, над которыми установлена ​​опека или забота;

на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа, в том числе с инвалидностью;

родителям-воспитателям и приемным родителям, получающим денежное довольствие за социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях;

детей, больных тяжелыми заболеваниями;

по уходу.

Пенсионный фонд призывает получателей не тянуть — пройти физическую идентификацию как можно скорее, чтобы избежать задержки или прекращения государственных выплат для ВПЛ с 1 ноября в Черниговской области.

