Переселенцы по-прежнему смогут получать выплаты для ВПЛ с 1 ноября в Черниговской области от государства и международных фондов, однако с учетом новых требований, пишет Politeka.net.
В ПФУ объяснили , что нужно сделать, чтобы получить деньги в ноябре, и какие требования действуют для получателей.
У граждан, которые с февраля 2022 по июнь 2025 получали государственную социальную помощь согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 07 марта 2022 № 214 «Некоторые вопросы предоставления государственной социальной помощи и льгот на период введения военного положения», остается мало времени, чтобы пройти физическую идентификацию.
Эта процедура обязательна для продолжения получения с 1 ноября выплаты для ВПЛ в Черниговской области. Если ее не пройти до ноября, начисление государственной помощи будет прекращено.
Чтобы проверить, нужно ли вам проходить идентификацию, следует зайти в свой кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В разделе «Мои сообщения» → «Индивидуальные сообщения» вы найдете информацию с подробными инструкциями, каким способом можно пройти эту процедуру.
Идентификацию обязательно должны пройти получатели следующих видов государственной помощи:
- малообеспеченные семьи;
- лица, не имеющие права на пенсию, а также лица с инвалидностью;
- лица с инвалидностью с детства и с инвалидностью;
- неработающие лица, достигшие пенсионного возраста, но еще не получившие права на пенсионную выплату (получатели временной государственной поддержки).
Кроме того, идентификация необходима для получающих социальные выплаты:
- на детей, над которыми установлена опека или забота;
- на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа, в том числе с инвалидностью;
- родителям-воспитателям и приемным родителям, получающим денежное довольствие за социальные услуги в детских домах семейного типа или приемных семьях;
- детей, больных тяжелыми заболеваниями;
- по уходу.
Пенсионный фонд призывает получателей не тянуть — пройти физическую идентификацию как можно скорее, чтобы избежать задержки или прекращения государственных выплат для ВПЛ с 1 ноября в Черниговской области.
