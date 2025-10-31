ВПО, які втратили дім або були змушені переїхати через бойові дії, можуть розраховувати на безкоштовне житло в Харкові.

Держава пропонує кілька напрямів підтримки, завдяки яким люди можуть отримати безкоштовне житло для ВПО в Харкові, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові стало одним із головних напрямів державної допомоги. На нього можуть претендувати не лише переселенці, а й військові, особи з інвалідністю, родини загиблих захисників, сироти та ті, чиї домівки зруйновані під час війни.

Закон України про житловий фонд соціального призначення визначає порядок отримання соціального прихистку для тих, хто цього найбільше потребує.

Процедура складна і часто тривала, адже включає підготовку документів, перевірку даних і очікування у черзі. Проте це реальний шанс на стабільність для багатьох родин, які залишилися без власного даху над головою.

Для ВПО безкоштовне житло в Харкові пропонують завдяки міжнародним проєктам і державним програмам. Люди отримують квартири або службові приміщення на тимчасовій основі. Пріоритет мають сім’ї з дітьми, особи похилого віку та люди з інвалідністю.

Серед програм, які реально допомагають громадянам, варто відзначити кілька ключових напрямів. Перша з них – "єВідновлення".

Ця ініціатива надає фінансову підтримку людям, чий дім був зруйнований. Компенсація може бути як у грошовому форматі, так і у вигляді сертифіката на придбання нової квартири.

Друга ініціатива – "єОселя". Вона створена для військових, медиків, педагогів та науковців. Її головна перевага полягає у низьких відсотках за іпотекою: лише 3% для окремих категорій і 7% для решти громадян.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: де роздають їжу, перелік важливих умов.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українцям готові допомогти, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит м’яса у Харківській області: українцям розкрили, чому виникли проблеми.