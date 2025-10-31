ВПО, потерявшие дом или вынужденные переехать из-за боевых действий, могут рассчитывать на бесплатное жилье в Харькове.

Государство предлагает несколько направлений поддержки, благодаря которым люди могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове стало одним из главных направлений государственной помощи. На него могут претендовать не только переселенцы, но и военные, лица с инвалидностью, семьи погибших защитников, сироты и те, чьи дома были разрушены во время войны.

Закон Украины о жилищном фонде социального назначения определяет порядок получения социального приюта для тех, кто в этом больше нуждается.

Процедура сложная и часто длительная, поскольку включает подготовку документов, проверку данных и ожидания в очереди. Однако это реальный шанс на стабильность для многих семей, оставшихся без крыши над головой.

Для ВПЛ бесплатное жилье в Харькове предлагают благодаря международным проектам и государственным программам. Люди получают квартиры или служебные помещения на временной основе. Приоритет имеют семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью.

Среди реально помогающих гражданам программ стоит отметить несколько ключевых направлений. Первая из них - "єВідновлення".

Эта инициатива оказывает финансовую поддержку людям, чей дом был разрушен. Компенсация может быть как в денежном формате, так и в виде сертификата на покупку новой квартиры.

Вторая инициатива - "єОселя". Она создана для военных, медиков, педагогов и ученых. Ее главное преимущество заключается в низких процентах по ипотеке: всего 3% для отдельных категорий и 7% для остальных граждан.

