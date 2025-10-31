Шукати можливість не втратити дохід після виходу на пенсію стало простіше, адже робота у Полтавській області є й для пенсіонерів.

Робота для пенсіонерів у Полтавській області наразі доступна в різних сферах, і все більше компаній відкрито запрошують старших людей до своїх команд, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Полтавській області представлена кількома вакансіями на сайті work.ua.

До прикладу, готельно-ресторанна мережа Everest запрошує охоронців з вахтовим графіком. Заробітна плата становить від 12 000 до 15 000 гривень залежно від кількості змін. До кандидатів висуваються прості вимоги: відсутність шкідливих звичок та охайний зовнішній вигляд.

Ще одна робота для пенсіонерів у Полтавській області пропонується є в торговельній мережі для касира. Оплата становить 18 200. Компанія забезпечує офіційне працевлаштування, стабільні виплати двічі на місяць, а також знижки на обіди в кулінарії власного виробництва.

Працівники мають можливість купувати товари за гуртовими цінами із додатковими знижками. Для кандидатів не обов’язковий досвід, адже компанія готова навчати новачків. Головне, щоб людина була уважною, працьовитою і відповідальною.

Крім того, зайнятість можна знайти і у сфері продажів. Компанія Vodafone Retail Україна запрошує продавців-консультантів. Заробітна плата становить від 22 000 до 30 000, і вона залежить від особистої активності працівника.

Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування з першого дня, оплачувану відпустку, лікарняні, медичне страхування і гнучкий графік. Додатково надається пільговий мобільний зв’язок для родини та друзів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: ситуація стає все більш напружена.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно зробити в першу чергу для отримання.