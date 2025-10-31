Искать возможность не потерять доход после ухода на пенсию стало проще, ведь работа в Полтавской области есть и для пенсионеров.

Работа для пенсионеров в Полтавской области пока доступна в разных сферах, и все больше компаний открыто приглашают пожилых людей в свои команды, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Полтавской области представлена ​​несколькими вакансиями на сайте work.ua.

К примеру, гостинично-ресторанная сеть Everest приглашает охранников с вахтенным графиком. Заработная плата составляет от 12000 до 15000 гривен в зависимости от количества изменений. К кандидатам предъявляются простые требования: отсутствие вредных привычек и аккуратный внешний вид.

Еще одна работа для пенсионеров в Полтавской области предлагается в торговой сети для кассира. Оплата составляет 18200. Компания обеспечивает официальное трудоустройство, стабильные выплаты дважды в месяц, а также скидки на обеды в кулинарии собственного производства.

Работники могут покупать товары по оптовым ценам с дополнительными скидками. Для кандидатов не обязателен опыт, ведь компания готова обучать новичков. Главное, чтобы человек был внимательным, трудолюбивым и ответственным.

Кроме того, занятость можно обнаружить и в сфере продаж. Компания Vodafone Retail Украина приглашает продавцов-консультантов. Заработная плата составляет от 22 000 до 30 000 и зависит от личной активности работника.

Работодатель гарантирует официальное трудоустройство с первого дня, оплачиваемый отпуск, больничные, медицинское страхование и гибкий график. Дополнительно предоставляется льготная мобильная связь для семьи и друзей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: ситуация становится все напряженнее.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: назван адрес, где можно найти поддержку.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно сделать в первую очередь для получения.