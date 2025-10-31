Прогноз погоди на листопад у Харкові демонструє поєднання відносно теплої ранньої осені на початку місяця та помітного похолодання наприкінці.

Прогноз погоди на листопад у Харкові свідчить про мінливий характер умов протягом місяця, передає Politeka.

За даними Укргідрометцентру, на початку листопада очікується переважно мінлива хмарність без опадів, північно-західний вітер до 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +2 до +7°, вдень – від +9 до +14°.

Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня пояснює, що в листопаді середні температурні показники по Україні будуть на 1–2 градуси вищими за кліматичну норму. Водночас східні області, зокрема Харківська, утримають температуру близьку до середньої багаторічної, що робить листопад у Харкові дещо прохолоднішим порівняно з іншими регіонами.

Метеорологиня зазначає, що у другій половині місяця прогнозується період помітного похолодання, найбільше відчутний для жителів східних територій. Особливо це стосуватиметься Харківщини, де температура повітря знизиться, а ранкові та нічні показники стануть нижчими за середні для початку осені.

На початку листопада погода залишатиметься сухою, без суттєвих опадів, проте східні та північно-східні райони збережуть найнижчі температури в країні. Таким чином, мешканцям Харкова варто очікувати, що листопад буде прохолодним і мінливим, із короткими періодами ясної погоди та поступовим зниженням температури в середині місяця.

Загалом прогноз погоди на листопад у Харкові демонструє поєднання відносно теплої ранньої осені на початку місяця та помітного похолодання наприкінці, що відповідає кліматичним особливостям східного регіону України.

