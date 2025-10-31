Прогноз погоды на ноябрь в Харькове демонстрирует сочетание теплой ранней осени в начале месяца и заметного похолодания в конце.

Прогноз погоды на ноябрь в Харькове свидетельствует о изменяющемся характере условий в течение месяца, передает Politeka.

По данным Укргидрометцентра, в начале ноября ожидается преимущественно переменная облачность без осадков, северо-западный ветер до 5–10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +2 до +7°, днем ​​от +9 до +14°.

Начальник отдела метеорологических прогнозов Наталья Голеня объясняет, что в ноябре средние температурные показатели по Украине будут на 1–2 градуса выше климатической нормы. В то же время восточные области, в частности Харьковская, удержат температуру близкую средней многолетней, что делает ноябрь в Харькове несколько прохладнее по сравнению с другими регионами.

Метеорологиня отмечает, что во второй половине месяца прогнозируется период заметного похолодания, наиболее ощутимый для жителей восточных территорий. Особенно это касается Харьковщины, где температура воздуха снизится, а утренние и ночные показатели станут ниже среднего для начала осени.

В начале ноября погода будет оставаться сухой, без существенных осадков, однако восточные и северо-восточные районы сохранят самые низкие температуры в стране. Таким образом, жителям Харькова следует ожидать, что ноябрь будет прохладным и изменчивым, с короткими периодами ясной погоды и постепенное снижение температуры в середине месяца.

В целом, прогноз погоды на ноябрь в Харькове демонстрирует сочетание относительно теплой ранней осени в начале месяца и заметного похолодания в конце, что соответствует климатическим особенностям восточного региона Украины.

