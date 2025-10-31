Енергетики попередили про нові локальні графіки відключення світла в Одеській області на період із 1 по 3 листопада 2025 року.

ДТЕК в Одеській області 1-3 листопада проводитиме профілактичні роботи в електромережах і застосовуватиме відповідні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними енергетиків, у суботу, 1 листопада 2025 року, графіки відключення світла діятимуть у таких населених пунктах області:

Чогодарівка (вулиці Молодіжна, Набережна, Шевченка) – з 8:00 до 19:00;

Нові Білярі (Заводська, Лиманна, Мала, Одеська, Північна, Середня, Степова, Центральна, Шахтна, Шкільна) – з 8:00 до 20:00;

Топали (Джерельна, Калинівська, Райдужна, Тополі, Центральна) – з 8:00 до 19:00.

У неділю, 2 числа, з 9 до 17 години без електроенергії тимчасово залишаться мешканці Одеси по вул. Мускатна, селища Таїрова (Курортна), сіл Лиманка (Маяковського, пров. Південносанаторний) та Вільна Балка (без вулиці), пише Politeka.

Протягом двох днів, у суботу та неділю, обмеження електропостачання будуть застосовувати в с. Любомирка по вул. Шкільна, 3.

А в понеділок, 3 листопада, за даними ДТЕК, графік відключення світла з 8:00 до 19:00 діятимуть у таких населених пунктах Кілійської міської територіальної громади:

Шевченкове (8 Березня, Бессарабська, Виноградна, Вишнева, Дружби, Дунайська, Затишна, Франка, Ізмаїльська, Київська, Кілійська, Козацька, Миру, Музики, Поштова, Садова, Слобідська та ін.);

Помазани (Виноградна).

