ДТЕК в Одеській області 1-3 листопада проводитиме профілактичні роботи в електромережах і застосовуватиме відповідні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.
Зокрема, за даними енергетиків, у суботу, 1 листопада 2025 року, графіки відключення світла діятимуть у таких населених пунктах області:
- Чогодарівка (вулиці Молодіжна, Набережна, Шевченка) – з 8:00 до 19:00;
- Нові Білярі (Заводська, Лиманна, Мала, Одеська, Північна, Середня, Степова, Центральна, Шахтна, Шкільна) – з 8:00 до 20:00;
- Топали (Джерельна, Калинівська, Райдужна, Тополі, Центральна) – з 8:00 до 19:00.
У неділю, 2 числа, з 9 до 17 години без електроенергії тимчасово залишаться мешканці Одеси по вул. Мускатна, селища Таїрова (Курортна), сіл Лиманка (Маяковського, пров. Південносанаторний) та Вільна Балка (без вулиці), пише Politeka.
Протягом двох днів, у суботу та неділю, обмеження електропостачання будуть застосовувати в с. Любомирка по вул. Шкільна, 3.
А в понеділок, 3 листопада, за даними ДТЕК, графік відключення світла з 8:00 до 19:00 діятимуть у таких населених пунктах Кілійської міської територіальної громади:
- Шевченкове (8 Березня, Бессарабська, Виноградна, Вишнева, Дружби, Дунайська, Затишна, Франка, Ізмаїльська, Київська, Кілійська, Козацька, Миру, Музики, Поштова, Садова, Слобідська та ін.);
- Помазани (Виноградна).
