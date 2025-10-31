ДТЕК в Одеській області 1-3 листопада проводитиме профілактичні роботи в електромережах і застосовуватиме відповідні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними енергетиків, у суботу, 1 листопада 2025 року, графіки відключення світла діятимуть у таких населених пунктах області:

  • Чогодарівка (вулиці Молодіжна, Набережна, Шевченка) – з 8:00 до 19:00;
  • Нові Білярі (Заводська, Лиманна, Мала, Одеська, Північна, Середня, Степова, Центральна, Шахтна, Шкільна) – з 8:00 до 20:00;
  • Топали (Джерельна, Калинівська, Райдужна, Тополі, Центральна) – з 8:00 до 19:00.

У неділю, 2 числа, з 9 до 17 години без електроенергії тимчасово залишаться мешканці Одеси по вул. Мускатна, селища Таїрова (Курортна), сіл Лиманка (Маяковського, пров. Південносанаторний) та Вільна Балка (без вулиці), пише Politeka.

світло, відключення електроенергії

Протягом двох днів, у суботу та неділю, обмеження електропостачання будуть застосовувати в с. Любомирка по вул. Шкільна, 3.

А в понеділок, 3 листопада, за даними ДТЕК, графік відключення світла з 8:00 до 19:00 діятимуть у таких населених пунктах Кілійської міської територіальної громади:

  • Шевченкове (8 Березня, Бессарабська, Виноградна, Вишнева, Дружби, Дунайська, Затишна, Франка, Ізмаїльська, Київська, Кілійська, Козацька, Миру, Музики, Поштова, Садова, Слобідська та ін.);
  • Помазани (Виноградна).

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про погіршення ситуації з дефіцитом продуктів: чого чекати найближчим часом.

Також Politeka повідомляла про новий графік руху транспорту: що зміниться для пасажирів у листопаді.

Крім того, Politeka розповідала про підвищення тарифів на комунальні послуги.