ДТЭК в Одесской области 1-3 ноября будет проводить профилактические работы в электросетях и применять соответствующие графики отключения света, сообщает Politeka.
В частности, по данным энергетиков, в субботу, 1 ноября 2025 года, графики отключения света будут действовать в следующих населенных пунктах области:
- Чегодаровка (улицы Молодежная, Набережная, Шевченко) – с 8:00 до 19:00;
- Новые Биляри (Заводская, Лиманная, Малая, Одесская, Северная, Средняя, Степная, Центральная, Шахтная, Школьная) – с 8:00 до 20:00;
- Тополы (Родничная, Калиновская, Радужная, Тополя, Центральная) – с 8:00 до 19:00.
В воскресенье, 2 числа, с 9 до 17 часов без электроэнергии временно останутся жители Одессы на ул. Мускатная, поселка Таирово (Курортная), сел Лиманка (Маяковского, пер. Южносанаторный) и Свободная Балка (без улицы), пишет Politeka.
В течение двух дней, в субботу и воскресенье, ограничение электроснабжения будут применять в с. Любомирка по ул. Школьная, 3.
А в понедельник, 3 ноября, по данным ДТЭК, график отключения света с 8:00 до 19:00 будут действовать в таких населенных пунктах Килийской городской территориальной общины:
- Шевченково (8 Марта, Бессарабская, Виноградная, Вишневая, Дружбы, Дунайская, Уютная, Франко, Измаильская, Киевская, Килийская, Казацкая, Мира, Музыки, Почтовая, Садовая, Слободская и др.);
- Помазаны (Виноградная).
