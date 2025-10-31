Энергетики предупредили о новых локальных графиках отключения света в Одесской области на период с 1 по 3 ноября 2025 года.

ДТЭК в Одесской области 1-3 ноября будет проводить профилактические работы в электросетях и применять соответствующие графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, по данным энергетиков, в субботу, 1 ноября 2025 года, графики отключения света будут действовать в следующих населенных пунктах области:

Чегодаровка (улицы Молодежная, Набережная, Шевченко) – с 8:00 до 19:00;

Новые Биляри (Заводская, Лиманная, Малая, Одесская, Северная, Средняя, ​​Степная, Центральная, Шахтная, Школьная) – с 8:00 до 20:00;

Тополы (Родничная, Калиновская, Радужная, Тополя, Центральная) – с 8:00 до 19:00.

В воскресенье, 2 числа, с 9 до 17 часов без электроэнергии временно останутся жители Одессы на ул. Мускатная, поселка Таирово (Курортная), сел Лиманка (Маяковского, пер. Южносанаторный) и Свободная Балка (без улицы), пишет Politeka.

В течение двух дней, в субботу и воскресенье, ограничение электроснабжения будут применять в с. Любомирка по ул. Школьная, 3.

А в понедельник, 3 ноября, по данным ДТЭК, график отключения света с 8:00 до 19:00 будут действовать в таких населенных пунктах Килийской городской территориальной общины:

Шевченково (8 Марта, Бессарабская, Виноградная, Вишневая, Дружбы, Дунайская, Уютная, Франко, Измаильская, Киевская, Килийская, Казацкая, Мира, Музыки, Почтовая, Садовая, Слободская и др.);

Помазаны (Виноградная).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала об ухудшении ситуации с дефицитом продуктов: чего ждать в ближайшее время.

Также Politeka сообщала о новом графике движения транспорта: что изменится для пассажиров в ноябре.

Кроме того, Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги.