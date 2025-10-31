У Києві на окремій ділянці запровадять обмеження руху транспорту, тому розповідаємо, як довго воно буде тривати.

Рух транспорту на Північному мосту через Дніпро частково обмежать у Києві, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному порталі Києва з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор», комунальні служби розпочали ремонт деформаційного шва на вказаній ділянці.

Обмеження руху транспорту триватимуть дві доби, тому водіїв просять бути уважними та планувати маршрут заздалегідь.

Так, обмеження руху транспорту в Києві торкнеться Північного мосту, який є однією з ключових транспортних артерій столиці. Як повідомляє КК «Київавтодор», ускраднений проїзд буде в період з 22:00 31 жовтня до 23:00 2 листопада.

На цей час працівники дорожньої служби виконуватимуть ремонт конструкцій деформаційного шва, що вимагає часткового перекриття проїзної частини.

Роботи проводитимуться з перекриттям на 2-й і 3-й смугах, тоді як 1-ша і 4-та смуги залишаться відкритими для пересування автотранспорту.

У корпорації зазначають, що такі дії необхідні для безпечного проведення ремонту, адже стан мостових споруд потребує регулярного технічного обслуговування. При цьому курсування автотранспорту не припинятиметься повністю, щоб уникнути колапсу на цій ділянці.

Водіїв закликають бути уважними, дотримуватися тимчасових знаків, знижувати швидкість поблизу ремонтної зони та не створювати аварійних ситуацій.

Окрім цього, на шляхопроводі через залізничну колію на автомобільній дорозі М-03 зі столиці до Харкова та Довжанського, км 484+589 діє заборона на проїзд.

Вона розповсюджується лише на вантажівки, маса яких перевищує 15 тонн, а навантаження на вісь – понад 7,5 тонни.

