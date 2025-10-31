В Киеве на отдельном участке будут введены ограничения движения транспорта, поэтому рассказываем, как долго оно продлится.

Движение транспорта по Северному мосту через Днепр частично ограничат в Киеве, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном портале Киева со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор», коммунальные службы приступили к ремонту деформационного шва на указанном участке.

Ограничения движения транспорта продлятся двое суток, поэтому водителей просят быть внимательными и планировать маршрут заранее.

Так, ограничение движения транспорта в Киеве затронет Северный мост, который является одной из ключевых транспортных артерий столицы. Как сообщает УК «Киевавтодор», украденный проезд будет в период с 22:00 31 октября до 23:00 2 ноября.

В настоящее время работники дорожной службы будут выполнять ремонт конструкций деформационного шва, что требует частичного перекрытия проезжей части.

Работы будут проводиться с перекрытием на 2-й и 3-й полосах, тогда как 1-я и 4-я полосы останутся открытыми для передвижения автотранспорта.

В корпорации отмечают, что такие действия необходимы для безопасного проведения ремонта, ведь состояние мостовых сооружений требует регулярного технического обслуживания. При этом курсирование автотранспорта не будет прекращаться полностью во избежание коллапса на этом участке.

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать временные знаки, снижать скорость вблизи ремонтной зоны и не создавать аварийных ситуаций.

Кроме этого, на путепроводе через железнодорожный путь на автомобильной дороге М-03 из столицы в Харьков и Довжанское, км 484+589 действует запрет на проезд.

Она распространяется только на грузовики, масса которых превышает 15 тонн, а нагрузка на ось – более 7,5 тонн.

