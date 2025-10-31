Споживачам слід звернути увагу на графік відключення газу в Київській області на листопад, адже це створить певні незручності.

Графік відключення газу в Київській області на листопад введуть через планові роботи на газових мережах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії "Газмережі", такі заходи проводяться для забезпечення безпечного і стабільного функціонування системи розподілу блакитного палива.

Так, у Білій Церкві 3.11 з 08.00 до 17.00 частково призупинять газопостачання на вулицях Таращанська та Миколи Амосова. Працівники місцевої філії "Газмережі" закликають споживачів перекрити крани на опусках перед газовими приладами і не відкривати їх до завершення робіт.

Відновлення газопостачання відбудеться одразу після закінчення запланованих заходів, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Наступного дня, 4.11, планові роботи охоплять село Фурси. З 08.00 до 17.00 частково буде припинено постачання за адресами такими адресами: Дачна та Ярослава Мудрого.

Споживачам радять завчасно перевірити стан кранів і переконатися, що всі газові прилади вимкнені, аби уникнути небезпеки та зайвих незручностей.

5.11 з 08.00 до 17.00 ремонтні заходи будуть проводитися також у селі Фурси. У цей день незручності будуть терпіти місцеві мешканці зк такими адресами: Польова, Кільцева, Сагайдачного, Незалежності та Грушевського.

Фахівці наголошують, що графік відключення газу в Київській області на листопад дозволяє уникнути аварій і забезпечити стабільну роботу системи в майбутньому.

Згодом можливі корективи у розкладі планових робіт. Тому місцевим радять слідкувати за офіційним сайтом "Газмережі", щоб не пропустити важливих оголошень.

