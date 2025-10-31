Потребителям следует обратить внимание на график отключения газа в Киевской области на ноябрь, это создаст определенные неудобства.

График отключения газа в Киевской области на ноябрь будет введен из-за плановых работ на газовых сетях, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала "Газсети", такие мероприятия проводятся для обеспечения безопасного и стабильного функционирования системы распределения голубого топлива.

Так, в Белой Церкви 3.11 с 08.00 до 17.00 частично приостановят газоснабжение на улицах Таращанской и Николая Амосова. Сотрудники местного филиала "Газсети" призывают потребителей перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать их до завершения работ.

Возобновление газоснабжения произойдет сразу после окончания запланированных мер, чтобы избежать аварийных ситуаций.

На следующий день, 4.11, плановые работы охватят село Фурсы. С 08.00 до 17.00 частично будут прекращены поставки по адресам: Дачная и Ярослава Мудрого.

Потребителям советуют заблаговременно проверить состояние кранов и убедиться, что все газовые приборы выключены во избежание опасности и излишних неудобств.

5.11 с 08.00 до 17.00 ремонтные мероприятия будут проводиться также в селе Фурсы. В этот день неудобства будут терпеть местные жители с такими адресами: Полевая, Кольцевая, Сагайдачного, Независимости и Грушевского.

Специалисты отмечают, что график отключения газа в Киевской области на ноябрь позволяет избежать аварий и обеспечить стабильную работу системы в будущем.

Впоследствии возможны коррективы в расписании плановых работ. Поэтому местным советуют следить за официальным сайтом "Газсети", чтобы не пропустить важные объявления.

