Графік відключення світла у листопаді в Полтавській області торкнеться українців, повідомляє Politeka.

Про це заявили в Скороходівській селищній раді та Чорнухинській територіальній громаді.

3 листопада 2025 року

У вівторок, 3 числа, спеціалісти енергетичної компанії виконуватимуть технічне обслуговування мереж, що включає профілактичні огляди, заміну обладнання та очищення трас повітряних ліній.

Короткочасні перерви в електропостачанні можливі в смт Скороходове, а також у низці навколишніх сіл. Точний перелік вулиць і адрес оприлюднено на офіційному сайті селищної ради та на інформаційних стендах.

4 листопада 2025 року

Наступного дня, 4 числа, проводитимуться масштабні роботи з капітального ремонту електромереж, передбачені річною програмою «Полтаваобленерго». Роботи проходитимуть з 08:00 до 17:00 (на окремих ділянках – до 20:00).

Планові відключення торкнуться таких населених пунктів:

смт Скороходове – вул. Елеваторна, Миру, Полтавська, Горького, Григорія Сковороди, Софіївська, Шевченка, Лесі Українки, Заводська та інші;

– вул. Елеваторна, Миру, Полтавська, Горького, Григорія Сковороди, Софіївська, Шевченка, Лесі Українки, Заводська та інші; села Петрівка, Підгірне, Вільниця, Рябківка, Филенкове, Шевченківка, Андрійки, Бреусівка, Винники, Кащівка, Мальці, Панасівка, Пригарівка, Рибалки, Сушки, Улинівка та інші.

У більшості населених пунктів електропостачання буде відсутнє протягом робочого дня — з 08:00 до 17:00, а на деяких ділянках — до 20:00.

Основна мета робіт — підвищення надійності електромереж, зниження аварійності та покращення якості електропостачання споживачів громади.

Графік відключення світла у листопаді в Полтавській області є необхідним для стабільної та безпечної роботи енергосистеми, особливо напередодні осінньо-зимового періоду, коли навантаження на мережі традиційно зростає.

Рекомендації споживачам

Селищна рада радить мешканцям заздалегідь підготуватися до можливих перерв у постачанні електроенергії:

зарядити мобільні пристрої та необхідну техніку;

забезпечити запас води та продуктів, які не потребують зберігання в холодильнику;

перевірити справність побутових приладів після відновлення електропостачання.

