Графік відключення світла у листопаді в Полтавській області торкнеться українців, повідомляє Politeka.
Про це заявили в Скороходівській селищній раді та Чорнухинській територіальній громаді.
3 листопада 2025 року
У вівторок, 3 числа, спеціалісти енергетичної компанії виконуватимуть технічне обслуговування мереж, що включає профілактичні огляди, заміну обладнання та очищення трас повітряних ліній.
Короткочасні перерви в електропостачанні можливі в смт Скороходове, а також у низці навколишніх сіл. Точний перелік вулиць і адрес оприлюднено на офіційному сайті селищної ради та на інформаційних стендах.
4 листопада 2025 року
Наступного дня, 4 числа, проводитимуться масштабні роботи з капітального ремонту електромереж, передбачені річною програмою «Полтаваобленерго». Роботи проходитимуть з 08:00 до 17:00 (на окремих ділянках – до 20:00).
Планові відключення торкнуться таких населених пунктів:
- смт Скороходове – вул. Елеваторна, Миру, Полтавська, Горького, Григорія Сковороди, Софіївська, Шевченка, Лесі Українки, Заводська та інші;
- села Петрівка, Підгірне, Вільниця, Рябківка, Филенкове, Шевченківка, Андрійки, Бреусівка, Винники, Кащівка, Мальці, Панасівка, Пригарівка, Рибалки, Сушки, Улинівка та інші.
У більшості населених пунктів електропостачання буде відсутнє протягом робочого дня — з 08:00 до 17:00, а на деяких ділянках — до 20:00.
Основна мета робіт — підвищення надійності електромереж, зниження аварійності та покращення якості електропостачання споживачів громади.
Графік відключення світла у листопаді в Полтавській області є необхідним для стабільної та безпечної роботи енергосистеми, особливо напередодні осінньо-зимового періоду, коли навантаження на мережі традиційно зростає.
Рекомендації споживачам
Селищна рада радить мешканцям заздалегідь підготуватися до можливих перерв у постачанні електроенергії:
- зарядити мобільні пристрої та необхідну техніку;
- забезпечити запас води та продуктів, які не потребують зберігання в холодильнику;
- перевірити справність побутових приладів після відновлення електропостачання.
