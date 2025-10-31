График отключения света в ноябре в Полтавской области необходим для стабильной и безопасной работы энергосистемы.

График отключения света в ноябре в Полтавской области коснется украинцев, сообщает Politeka.

Об этом заявили в Скороходовском поселковом совете и Чернухинской территориальной общине.

3 ноября 2025 года

Во вторник, 3 числа , специалисты энергетической компании будут выполнять техническое обслуживание сетей, включающее профилактические осмотры, замену оборудования и очистку трасс воздушных линий.

Кратковременные перерывы в электроснабжении возможны в пгт Скороходово , а также в ряде окрестных сел. Точный список улиц и адресов обнародован на официальном сайте поселкового совета и на информационных стендах.

4 ноября 2025 года

На следующий день, 4 числа , будут проводиться масштабные работы по капитальному ремонту электросетей, предусмотренные годовой программой «Полтаваоблэнерго». Работы будут проходить с 08:00 до 17:00 (на отдельных участках – до 20:00).

Плановые отключения затронут следующие населенные пункты:

пгт Скороходово – ул. Элеваторная, Мира, Полтавская, Горького, Григория Сковороды, Софиевская, Шевченко, Леси Украинки, Заводская и другие;

– ул. Элеваторная, Мира, Полтавская, Горького, Григория Сковороды, Софиевская, Шевченко, Леси Украинки, Заводская и другие; села Петровка, Подгорное, Вольница, Рябковка, Филенково, Шевченковка, Андрюши, Бреусовка, Винники, Кащевка, Мальцы, Панасовка, Пригаревка, Рыбалки, Сушки, Улиновка и другие.

В большинстве населенных пунктов электроснабжение будет отсутствовать в течение рабочего дня - с 08:00 до 17:00 , а на некоторых участках - до 20:00 .

Основная цель работ – повышение надежности электросетей, снижение аварийности и улучшение качества электроснабжения потребителей общества.

График отключения света в ноябре в Полтавской области необходим для стабильной и безопасной работы энергосистемы, особенно накануне осенне-зимнего периода, когда нагрузка на сети традиционно возрастает.

Рекомендации потребителям

Поселковый совет советует жителям заранее подготовиться к возможным перерывам в снабжении электроэнергией:

зарядить мобильные устройства и необходимую технику;

обеспечить запас воды и продуктов, не требующих хранения в холодильнике;

проверить исправность бытовых устройств после восстановления электроснабжения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: ситуация становится все напряженнее.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: назван адрес, где можно найти поддержку.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно сделать в первую очередь для получения.