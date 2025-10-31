Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області спричинило хвилю невдоволення серед жителів регіону.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області охопило кілька населених пунктів, повідомляє Politeka.

Ми зібрали інформацію про міста у Миколаївській області, яких торкнулося підвищення тарифів на комунальні послуги.

Так, у місті Вознесенськ із початку 2025 року почали діяти нові розцінки. Тепер споживачі сплачують за централізоване водопостачання 34,89 гривень за кубічний метр, а за водовідведення - 11,06.

Місцеві мешканці зізнаються, що для більшості це додаткове фінансове навантаження, оскільки витрати на інші ЖКП також зростають.

Подібна ситуація склалася і в Очакові, де підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області також торкнулося води.

Згідно з рішенням міської ради, тепер мешканці платять 90,40 гривень за кубічний метр водопостачання та 101,30 за водовідведення. Такі зміни пояснюють подорожчанням енергоносіїв і технічними проблемами, які останнім часом стали особливо відчутними.

У місті неодноразово фіксували пориви каналізаційних мереж, що призводило до перебоїв у постачанні та додаткових витрат на ремонт.

Як повідомляють у КП «Очаків-сервіс», за останні три роки стан самопливних каналізаційних мереж значно погіршився. За цей час рівень зношеності перевищив 80 відсотків, а це означає, що система фактично працює на межі своїх можливостей.

Наразі пошкоджено три колектори, довжина проблемних ділянок становить понад півтори тисячі метрів. Через це підприємство змушене витрачати додаткові кошти на перекачування стоків і аварійні ремонти.

