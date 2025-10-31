Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области повлекло за собой волну недовольства среди жителей региона.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области охватило несколько населённых пунктов, сообщает Politeka.

Мы собрали информацию о городах в Николаевской области, затронутых повышением тарифов на коммунальные услуги.

Да, в городе Вознесенск с начала 2025 года начали действовать новые расценки. Теперь потребители платят за централизованное водоснабжение 34,89 гривен за кубический метр, а за водоотвод – 11,06.

Местные жители признаются, что для большинства это дополнительная финансовая нагрузка, поскольку расходы на другие ЖКУ также растут.

Подобная ситуация сложилась и в Очакове, где повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области также коснулось воды.

Согласно решению городского совета, теперь жители платят 90,40 гривен за кубический метр водоснабжения и 101,30 за водоотвод. Такие изменения объясняют удорожанием энергоносителей и техническими проблемами, которые в последнее время стали особенно ощутимыми.

В городе неоднократно фиксировали порывы канализационных сетей, что приводило к перебоям в поставках и дополнительным расходам на ремонт.

Как сообщают в КП «Очаков-сервис», за последние три года состояние самотечных канализационных сетей значительно ухудшилось. За это время уровень износа превысил 80 процентов, а это значит, что система фактически работает на грани своих возможностей.

В настоящее время повреждены три коллектора, длина проблемных участков составляет более полутора тысяч метров. Поэтому предприятие вынуждено тратить дополнительные средства на перекачку стоков и аварийные ремонты.

